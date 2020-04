Torino, insulta e maltratta il compagno 80enne: 54enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nel quartiere Lingotto di Torino. Nuovo caso di violenza domestica, questa volta però è stata una donna a maltrattare il compagno. Si tratta di una donna di 54 anni, un’ex ballerina dell’Est Europa. La vittima è invece un anziano uomo di 80 anni. L’uomo era innamorato di lei da anni, dopo averla corteggiata a lungo era riuscito a conquistarlo.

I due hanno iniziato a convivere nell’abitazione dell’ottantenne pensionato nel quartiere Lingotto di Torino. All’inizio la convivenza sembrava procedere a gonfie vele. Con il passare del tempo la 54enne ha iniziato però ad insultare e maltrattare il compagno molto più grande di lei. La donna spesso faceva abuso di alcool, in quei momenti diventava aggressiva nei confronti dell’uomo, durante un litigio lo ha anche colpito allo stomaco con un pugno. In seguito all’ennesimo litigio, l’80enne ha chiesto alla donna di andare via da casa sue e di trovarsi un’altra abitazione in cui vivere. La richiesta della vittima ha mandato su tutte le furie la 54enne, questa ha infatti iniziato a minacciare pesantemente l’uomo.

Stanco di subire i maltrattamenti dell’ormai ex compagna, l’ottantenne ha allarmato le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato ormai il suo incubo. Alla vista dei poliziotti la donna non si è affatto calmata, ha infatti continuato a minacciare l’uomo e si è rivolta in modo arrogante nei confronti degli agenti. I poliziotti hanno arrestato la 54enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia.