Torino, picchia e umilia la compagna per anni: 54enne denunciato

La violenta vicenda si è svolta venerdì 10 gennaio a Pino Torinese, comune della città di Torino. Un uomo italiano di 54 anni da circa due anni maltrattava e umiliava la compagna, anche davanti ad altra gente mentre erano fuori casa. I litigi tra loro scoppiavano spesso per futili motivi, l’uomo in preda all’ira sfogava la sua rabbia contro la compagna. La vittima, una donna romena di 39 anni, stanca di subire le aggressioni fisiche e verbali e il comportamento vessatorio del compagno violento ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo.

In seguito alla richiesta di aiuto della 39enne, i carabinieri della stazione di Chieri si sono recati immediatamente sul luogo della vicenda, un appartamento situato in provincia di Torino, a Pino Torinese. Giunti sul posto, gli agenti hanno perquisito l’appartamento della coppia, dove hanno trovato una pistola risultata rubata nel 2018 e dieci cartucce.

I carabinieri hanno denunciato il 54enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di munizione e ricettazione di arma rubata. Dopo aver trovato finalmente il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, la vittima potrà tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata, insultata e minacciata dall’ormai ex compagno violento.