Torvaianica, 50enne si lega ad una boa ma muore affogato: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 21 giugno 2023 a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia nel Lazio. A perdere la vita è un uomo polacco di 50 anni, si trovava in mare durante l’accaduto. Poco dopo le 8 del mattino alcuni bagnanti si sono accorti che qualcosa non andava, hanno infatti notato che la vittima era in difficoltà e hanno allarmato i soccorsi.

Il 50enne si trovava accanto ad una boa al largo, alla quale si era legato forse con la speranza di resistere fin quando non sarebbero arrivati i soccorsi. Questi si sono precipitati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione ma le condizioni dell’uomo erano disperate a causa di un improvviso malore. Inizialmente è stato portato a riva dal personale medico del 118, subito dopo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in elisoccorso.

Per il 50enne polacco, residente a Torvaianica, non c’è stato nulla da fare. È morto ancor prima di arrivare in ospedale, ogni tentativo dei sanitari di salvargli la vita sfortunatamente si è rivelato del tutto inutile. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, è ancora da accertare la causa esatta del decesso ma al momento l’ipotesi più plausibile sembra essere quella del malore.

LEGGI ANCHE -> Rimini, spara alla moglie poi si toglie la vita: figlio li trova morti in casa