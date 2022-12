Segrate, 25enne ha un malore in un locale: è gravissima

La tragica vicenda si è svolta nella serata di ieri lunedì 5 dicembre 2022 a Segrate, comune della città di Milano. Una ragazza di 25 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un noto locale in via Idroscalo. Intorno alle 21 si è accasciata a terra, immediata è stata la chiamata al numero unico di emergenza.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico sul luogo in cui si sono svolti i fatti, nella serata di ieri a Segrate. La situazione è apparsa piuttosto grave sin da subito, sul posto infatti sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo aver prestato in primi soccorsi alla giovane ragazzi i sanitari l’hanno trasporta d’urgenza al pronto soccorso del San Raffaele. Le sue condizioni erano gravissime, durante la corsa in ospedale era in arrestato cardiaco.

Oltre al personale medico del 118 sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. I Carabinieri hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti nel momento in cui la ragazza si è improvvisamente accasciata al suolo per via del malore. Le condizioni della 25enne sono ancora delicate, non sono però trapelati altri dettagli in merito alle sue condizioni di salute.

