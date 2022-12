È finalmente finito l’incubo di una donna di 36 anni picchiata e maltrattata per anni dal compagno violento, un uomo di 42 anni, i fatti si sono svolti a Guidonia, comune della città di Roma. Da circa tre anni l’uomo si scagliava violentemente contro la vittima tra le mura domestiche durante i suoi momenti d’ira. Le violenze fisiche e verbali avvenivano spesso davanti alla figlia piccola della coppia, una bimba di tre anni.

Ogni volta che litigavano la insultava pesantemente, la minacciava e in molte occasioni la picchiava. Era diventato il suo aguzzino e la faceva vivere costantemente nel terrore. L’ultimo episodio di violenza avvenuto all’interno della loro abitazione a Guidonia risale allo scorso 29 ottobre 2022. La 36enne stanca di subire i maltrattamenti del compagno in quella occasione è scappata di casa e si è recata in commissariato in piena notte. Ai poliziotti ha raccontato di essere stata picchiata brutalmente dal compagno, ha poi detto loro che quella non era la prima volta che accadeva.

Le indagini della Polizia sono andate avanti per settimane e hanno accertato il violento comportamento del 42enne ai danni della compagna e della figlia di tre anni. L’uomo dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti è stato emesso anche il divieto di avvicinamento alla 36enne e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

