Roma, denuncia il compagno dopo anni di violenze: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata per anni dal compagno violento tra le mura domestiche, i fatti si sono svolti a Roma. In moltissime occasioni l’uomo, un 47enne di origine polacca, si era scagliato con violenza contro la vittima, molte aggressioni l’avevano anche costretta a recarsi in ospedale per ricevere le cure necessarie.

In questi anni a causa delle percosse del compagno la donna ha riscontrato un trauma cranico, un trauma cranico e facciale, lesioni, la frattura di una gamba, ecchimosi all’occhio e altro ancora. Non lo aveva però mai denunciato perché temeva che la situazione sarebbe potuta addirittura peggiorare. Negli ultimi mesi l’uomo era sempre più violento a causa della sua dipendenza dall’alcool e sfogava la sua rabbia contro la compagna all’interno della loro abitazione situata a Roma.

In seguito all’ultimo episodio di violenza la vittima è finita di nuovo in ospedale per le ferite riportate ed è stato necessario anche il ricovero. Questa però però mentre parlava con le forze dell’ordine ha trovato il coraggio di denunciare il compagno perché stanca di continuare a subire i suoi maltrattamenti da anni. Dopo la confessione della vittima i poliziotti hanno arrestato il 47enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa di un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

