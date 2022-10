Roma, scoppia lite tra vicini di casa: 36enne ferito con un’accetta

La violenta aggressione si è svolta nella mattinata di sabato, 15 ottobre 2022 a Roma Nord, in un condominio situato in via della Farnesina. Una lite tra vicini di casa in poco tempo è degenerata e si stava trasformando in una vera e propria tragedia. A litigare due uomini di 36 e 56 anni per questioni di vicinato, inizialmente si sono aggrediti verbalmente, poco dopo però sono arrivati alle mani.

In preda alla furia il 56enne si è scagliato contro il suo vicino di casa con un’accetta e lo ha ferito alla nuca, con esattezza una scure. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le forti urla. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia e di un’ambulanza sul posto, a Roma Nord.

Il 36enne aveva il volto pieno di sangue, il personale medico del 118 lo ha subito trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Dopo averlo medicato i medici hanno stimato ben 30 giorni di prognosi, per fortuna però non è in pericolo di vita. In seguito all’aggressione il 56enne è stato denunciato a piede libero per il porto abusivo della scure e arrestato dai poliziotti con l’accusa di lesioni gravissime.

