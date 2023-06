Rimini, spara alla moglie poi si toglie la vita: figlio li trova morti in casa

Dramma nel pomeriggio di ieri a Rimini, dove una coppia è stata trovata senza vita tra le mura domestiche. Si tratta di un uomo italiano di 50 anni, la moglie 48enne ha origini moldave. Al momento l’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio. I due erano da soli in casa quando si è svolta la tragica vicenda, il figlio 16enne si era assentato per qualche giorno insieme alla fidanzata.

Sembra infatti che l’omicidio-suicidio sia avvenuto nel weekend all’interno di un’abitazione situata in via Gambalunga, nel centro storico di Rimini. Il 50enne avrebbe sparato due volte alla moglie con una pistola detenuta legalmente per uso sportivo. Dopo averla uccisa ha rivolto la stessa arma verso di sé e si è tolto la vita. Ieri pomeriggio quando il figlio è tornato a casa non è riuscito ad entrare nell’abitazione perché la porta d’ingresso era sbarrata. In difficoltà ha chiesto aiuto ai vicini di casa, nessuno rispondeva e hanno deciso di forzare la porta.

Giunti all’interno dell’appartamento si sono trovati davanti ad una terribile scena, marito e moglie erano in camera da letto in una pozza di sangue. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo dell’omicidio-suicidio, il movente al momento resta un mistero. L’autopsia fornirà maggiori informazioni in merito a come si sia svolta con esattezza la vicenda, la Polizia intanto continua ad indagare.

