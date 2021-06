Una ragazza di 15 anni è stata stuprata in spiaggia nella serata di domenica 6 giugno 2021 a Rimini. Ad abusare sessualmente di lei un gruppo di ragazzi, lei sotto shock e confusa si trova ricoverata all’ospedale Infermi di Rimini. Ai poliziotti ha raccontato che si trovava lì con un amico, poco dopo sono stati raggiunti da altri ragazzi, alcuni di loro non li conosceva.

Il branco ha iniziato ad importunarla, i ragazzi hanno poi tentato un approccio sessuale. La 15enne ha tentato di fuggire ma alcuni di loro l’hanno aggredita e subito dopo violentata. La giovane vittima ha dei ricordi confusi e un vuoto fino al suo risveglio, avvenuto ore dopo lo stupro. In preda alla paura la ragazzina ha iniziato ad urlare, a sentirla è stata una ragazza che di trovava poco distante che è subito andata ad aiutarla. Dolorante e sconvolta è tornata a casa, dove ha subito raccontato ai suoi genitori cose le fosse accaduto, loro l’hanno immediatamente portata in ospedale e hanno allarmato le forze dell’ordine.

Giunti in ospedale gli agenti hanno ascoltato il racconto della ragazza, confuso a causa del terribile shock. In seguito alla denuncia della 15enne i poliziotti hanno avviato le indagini. Alcuni coetanei della vittima sono stati convocati in caserma per essere interrogati. I poliziotti stanno raccogliendo utili elementi al fine di ricostruire con esattezza la terribile vicenda e ad individuare i responsabili della violenza sessuale ai danni della ragazza. Ci sono già dei nomi ma nessuno è ancora indagato.

