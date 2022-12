Dramma nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre 20220 a Villabate, in provincia di Palermo, dove un uomo di 41 anni ha ucciso la sua compagna, una donna di 44 anni. La vittima è Giovanna Bonsignore, ad ucciderla è stato Salvo Patinella. L’uomo era un operatore socio sanitario che lavorava nell’ospedale di Partinico, ha accoltellato la donna con un bisturi, subito dopo lo ha rivolto verso se stesso e si è tolto la vita.

A quanto pare i due litigavano spesso tra le mura domestiche ma di certo nessuno poteva mai immaginare una simile tragedia. Prima di uccidere la compagna e suicidarsi il 41enne ha pubblicato un lungo post su Facebook per chiedere scusa a Dio e a tutti per il terribile gesto che stava per compiere. Ha spiegato anche perché lo stava facendo dicendo che da circa un anno la donna non era più la stessa e all’idea di perderla è impazzito. L’ha anche accusata di averlo più volte tradito e di aver letto sul suo cellulare le conversazioni e le foto che si scambiava con altri uomini.

Un amico leggendo il post si è subito preoccupato e ha allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul posto, un’abitazione di Villabate, ma nessuno ha risposto quando hanno suonato. Non appena gli agenti hanno sfondato la porta e sono entrati in casa hanno trovato sia l’uomo che la compagna a terra in una pozza di sangue, per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

