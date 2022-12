Rignano Flaminio, spara in testa al vicino di casa: arrestato 52enne

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 dicembre 2022 a Rignano Flaminio, comune della città di Roma. Un uomo di 52 anni di nazionalità rumena in seguito ad una violenta lite si è scagliato contro il suo vicino di casa, suo connazionale di 34 anni. L’uomo non si è limitato ad insultare o picchiare la vittima, ha infatti estratto una pistola e gli ha sparato in testa.

Al momento non sono noti i motivi che hanno spinto il 52enne a ferire il suo vicino di casa con un colpo d’arma da fuoco, dalle informazioni trapelate sul caso è però emerso che entrambi fossero ubriachi. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa preoccupati dopo aver sentito lo sparo. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, in un’area rurale a Rignano Flaminio.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il personale medico del 118. In seguito all’accaduto il 34enne è stato tempestivamente trasportato d’urgenza in ospedale, al policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato in condizioni gravissime. L’uomo è in pericolo di vita e la sua prognosi al momento resta riservata. Il 52enne è stato invece arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.

