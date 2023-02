Rovato, 61enne trovato senza vita in casa: era morto da giorni

I fatti si sono svolti a Rovato, in provincia di Brescia, nella giornata di ieri martedì 7 febbraio 2023. Mauro Bellini, un uomo di 61 anni in seguito ad un improvviso malore ha perso la vita ma per giorni nessuno se ne era accorto. Quando si è sentito male l’uomo non è riuscito ad allarmare i soccorsi ed è morto da solo in casa.

A distanza di qualche giorno gli amici della vittima hanno iniziato a preoccuparsi perché non rispondeva alle loro telefonate e non si vedeva più in giro per il paese, a Rovato. Dopo aver allarmato i familiari della vittima questi si sono precipitati a casa sua, situata in zona San Donato, ma l’uomo non rispondeva alla porta. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul posto. Non appena i Vigili del fuoco hanno forzato la porta i militari giunti all’interno dell’abitazione hanno trovato il 61enne senza vita. I medici non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo.

Stando ai primi accertamenti del medico legale il 61enne quando è stato ritrovato era morto da almeno quattro giorni a causa di un infarto. Nessuno dei suoi vicini di casa si era accorto che da giorni l’uomo non usciva più di casa.

LEGGI ANCHE -> Ischia, ubriaco picchia la moglie e ferisce figlia di 2 anni: arrestato