Ancona, 78enne in casa in decomposizione: era morta da due mesi

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione ad Ancona. Nella giornata di ieri, mercoledì 9 novembre 2022, a causa delle scosse di terremoto una donna si è preoccupata per la madre e ha provato a mettersi in contatto con lei. L’ha chiamata più volte al telefono ma non ha mai ottenuto risposta.

Preoccupata la donna ha deciso di allarmare le forze dell’ordine per capire se la madre stesse bene. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia, dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118. Giunti sul posto, un appartamento situato ad Ancona, gli agenti hanno dovuto fare i conti con una macabra scoperta, l’anziana donna era morta e in avanzato stato di decomposizione.

Dopo i dovuti accertamenti il medico legale ha chiarito le cause del decesso della vittima, la 78enne è morta per cause naturali da circa due mesi. Da tempo con la figlia il rapporto non era sereno per via delle loro divergenze caratteriali, infatti non si sentivano spesso. Per questo motivo in questi mesi la figlia dell’anziana signora non si era accorta di ciò che era successo alla madre.

