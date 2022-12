La pericola vicenda si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 dicembre 2022 a Rovato, in provincia di Brescia. È successo all’interno di un appartamento situato in via Abate Angelini. Improvvisamente un albero di Natale dell’altezza di 3 metri circa ha preso fuoco, a causare l’incendio è stato probabilmente un cortocircuito all’impianto delle luminarie.

All’interno dell’abitazione nel momento in cui si sono divampate le fiamme c’era la padrona di casa, una donna di 63 anni. In preda alla paura e alla preoccupazione per ciò che stava accadendo ha tentato subito di spegnere il fuoco per evitare che si espandesse per tutto l’appartamento. Mentre cercava di spegnere le fiamme la donna si è ustionata una spalla. Fortunatamente però si è bruciata in modo lieve, le sue ferite infatti non sono gravi.

In seguito all’accaduto immediato è stato l’intervento dei Vigili del fuoco e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti nei giorni scorsi a Rovato. La 63enne è stata subito portata in ospedale per ricevere le cure adeguate e per sottoporsi ai dovuti accertamenti. Quando i pompieri sono arrivati all’interno dell’abitazione le fiamme erano state già domate quasi del tutto e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.

LEGGI ANCHE -> Ponticelli, bimbo salvato in ospedale: era in arresto cardiocircolatorio