Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 dicembre 2022 a Ponticelli, noto quartiere di Napoli. Tantissima è stata la paura e la disperazione di due genitori nel vedere che il figlio di soli 13 mesi non rispondeva più ad alcuno stimolo. I medici hanno fatto sapere che sarebbe bastano anche un solo minuto in più e il piccolo probabilmente non ce l’avrebbe fatta a rimanere in vita.

Immediata è stata la corsa in ospedale, al pronto soccorso di Villa Betania a Ponticelli. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di una pattuglia di Carabinieri in via Chiaromonte. Gli agenti hanno notato che un auto cercava di farsi spazio nel traffico suonando ripetutamente il clacson. All’interno del veicolo c’erano i genitori del bimbo colpito da un improvviso malore, alla guida c’era il padre mentre la madre lo teneva stretto tra le braccia.

I Carabinieri hanno scortato l’auto, aprendo il traffico per farli arrivare il prima possibile al pronto soccorso. Il bimbo di 13 mesi è arrivato in ospedale privo di conoscenza, i medici hanno subito compreso la gravità delle sue condizioni di salute. Il suo cuore aveva smesso di battere, era in arresto cardiocircolatorio. Pochi secondi dopo che gli hanno praticato il massaggio cardiaco ha iniziato a piangere. Sono stati attimi di vero terrore, fortunatamente però il piccolo sta bene ed è tornato a casa con la sua famiglia.

