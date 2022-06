Sfiorata la tragedia a Cizzolo, comune di Viadana in provincia di Mantova, nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno 2022. Una donna di 53 anni ha dato fuoco alla sua abitazione, in casa c’erano il figlio di trent’anni e l’anziana madre di 70 anni. In pochissimo tempo le fiamme si sono divagate per tutto l’appartamento, fortunatamente i due sono riusciti a mettersi in salvo uscendo dal tetto.

In preda alla preoccupazione sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sul luogo della vicenda avvenuta a Cizzolo, la donna era già uscita di casa. I dovuti rilievi del caso hanno confermato l’origine dolosa dell’incendio, interrogata dagli agenti la 53enne ha ammesso di essere stata lei ad appiccare l’incendio. La donna è stata arrestata con le gravi accuse di incendio doloso e tentato omicidio.

Le indagini hanno messo in luce un passato burrascoso e problemi psicologi nei confronti della 53enne. Al momento, però, non è ancora noto cosa l’abbia spinta ad appiccare l’incendio in casa che avrebbe potuto uccidere sia il figlio che la madre.

