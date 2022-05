Provaglio d’Iseo: tenta di accoltellare il marito e lo insegue con la mannaia

È successo nella mattinata di sabato, 30 aprile 2022 a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia. Dopo una violenta lite scoppiata tra moglie e marito tra le mura domestiche una donna di 55 anni si è scagliata con violenza contro il coniuge di 48 anni. Lei era rimasta fuori tutta la notte, non appena è rientrata è andata su tutte le furie quando il marito ha preteso delle spiegazioni.

Mentre litigavano la donna ha preso un coltello da cucina e ha tentato di ferite il marito. Lo ha poi rincorso per casa con una mannaia. Attimi di terrore che potevano trasformarsi in una vera e propria tragedia, per fortuna l’uomo è riuscito a chiudersi in bagno evitando il peggio, ha riportato solo una ferita alla mano. In preda alla paura il 48enne ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Provaglio d’Iseo. All’arrivo degli agenti la donna su tutte le furie stava tentando di sfondare la porta del bagno con la mannaia. La 55enne stata arrestata con la grave accusa di tentato omicidio ed è stata trasportata nel carcere di Verziano.

In seguito all’accaduto il 48enne è stato invece trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. In passato i Carabinieri erano già intervenuti per sedare una lite tra marito e moglie. L’ultimo episodio era avvenuto circa un mese fa, in quella occasione però l’uomo non aveva denunciato la moglie.

LEGGI ANCHE -> Pozzuoli, pranzo in famiglia sfiora la tragedia: 50enne aggredisce la madre