Pozzuoli, pranzo in famiglia sfiora la tragedia: 50enne aggredisce la madre

La violenta vicenda si è svolta ieri, domenica 1 maggio a Pozzuoli, comune della città di Napoli. Un pranzo in famiglia ha quasi sfiorato la tragedia quando un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, non ha gradito le parole della madre e si è scagliato con violenza contro di lei. La vittima è un’anziana donna di 77 anni, in preda all’ira il figlio l’ha aggredita e ha messo a soqquadro l’appartamento in cui vivono insieme.

Al pranzo di famiglia c’era anche la sorella del 50enne, una donna di 53 anni. In preda alla paura è stata lei ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri a Pozzuoli, gli agenti hanno subito arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia. Spaventata e provata per l’accaduto la 77enne si è recata a casa della figlia, il figlio invece è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Dopo qualche ora un’altra segnalazione ai carabinieri, il 50enne fregandosene dei domiciliari si è recato a casa della sorella per minacciare la madre. All’arrivo degli agenti l’uomo era già tornato a casa, i carabinieri lo hanno però portato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.

