Osimo, marito e moglie trovati morti in casa: i fatti

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri, giovedì 13 aprile 2023 ad Osimo, comune in provincia in Ancona. Una coppia di anziani è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione. In casa non sono stati trovati segni di effrazione, sembra quindi che non siano coinvolte altre persone, ma le indagini sono ancora in corso.

Le due vittime, un uomo di 80 anni e la moglie 77enne, quando sono stati ritrovati erano in piani diversi della loro casa ad Osimo. L’anziano signore era in bagno, la donna invece sulle scale. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda per i dovuti rilievi del caso, indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

Al momento l’ipotesi più accreditata sembra essere quella che vede marito e moglie morti per cause naturali. Stando infatti alle prime informazioni sul caso l’uomo potrebbe essersi sentito male mentre era in bagno. La moglie invece potrebbe essere caduta nelle scale mentre tentava di raggiungerlo per soccorrerlo, all’interno dell’abitazione la donna si spostava con un treppiedi. Al momento non si hanno altre informazioni, sembra però che l’autopsia non sia stata ancora richiesta.

