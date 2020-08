Moncalieri, 54enne ubriaco picchia gli anziani genitori: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto 2020 a Moncalieri, comune della città di Torino. In seguito ad un banale litigio, un uomo di 54 anni si è scagliato con violenza contro i suoi genitori all’interno della loro abitazione situata in via Fiume. Li ha prima minacciati, subito dopo li ha aggrediti. Il padre ha 83 anni, la madre invece ne ha 81.

Al momento dell’aggressione il 54enne era completamente ubriaco, sarà stato anche per questo motivo che non è riuscito a mantenere il controllo, non era infatti lucido. Dopo aver sentito le forti urla e le richieste di aiuto della coppia di anziani, sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al violento litigio. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Moncalieri. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo in stato confusionale, era ancora sotto l’effetto dell’alcool. I suoi genitori erano invece terrorizzati.

I genitori del 54enne hanno confessato ai carabinieri che non era la prima volta che il figlio li minacciava e picchiava. Il motivo? Chiedeva spesso dei soldi e pretendeva che assecondassero sempre le sue richieste di denaro. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Dei due anziani solo la donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di cinque giorni.