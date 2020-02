San Gennaro Vesuviano, picchia il figlio disabile: 42enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a San Gennaro Vesuviano, comune della città di Napoli. Un uomo di 42 anni, in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, ha picchiato il figlio disabile di 24 anni. In preda alla paura e stanco di subire i maltrattamenti del padre violento, il giovane ragazzo ha deciso di allarmare le forze dell’ordine.

Non era la prima volta che il padre lo picchiava, in passato lo aveva già denunciato con la speranza che il suo comportamento nei suoi confronti cambiasse, ma così non è stato. All’ennesimo episodio di violenza il 24enne lo ha denunciato di nuovo. In seguito alla richiesta di aiuto della vittima, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a San Gennaro Vesuviano. Giunti all’interno dell’appartamento di padre e figlio, gli agenti hanno trovato il ragazzo in evidente stato di agitazione, aveva una ferita alla testa.

Il 24enne è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, edemi e graffi guaribili in dieci giorni. Il 42enne era già noto alle forze dell’ordine, anche per le aggressioni nei confronti del figlio. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia, per lui si sono aperte le porte del carcere a Napoli.