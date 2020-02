Castenedolo, 44enne maltratta il padre per i soldi della droga: arrestato

È finalmente finito l’incubo di un uomo di Castenedolo, in provincia di Brescia, picchiato, umiliato e minacciato dal figlio tossicodipendente di 44 anni. Da tempo l’uomo ha problemi di dipendenza dalla cocaina, aveva provato a lungo a disintossicarsi ma da poco aveva ricominciato a drogarsi. A causa della sua grave dipendenza aveva perso il lavoro e la sua auto. Per andare a comprare la dose ha addirittura costretto il padre ad accompagnarlo dal suo spacciatore.

Dopo tale episodio il padre del 44enne, stanco di subire i maltrattamenti del figlio, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare la vicenda. Ai carabinieri l’uomo ha raccontato che da mesi il figlio lo picchiava e minacciava per farsi dare i soldi per comprare la droga. Ogni volta che si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro lo aggrediva sia fisicamente che verbalmente.

Il padre del 44enne sperava di riuscire ad aiutare il figlio a disintossicarsi, quando ha visto che le cose non cambiavano ha trovato il coraggio di denunciarlo. Dopo aver svolto le dovute indagini i carabineri lo hanno arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il padre del 44enne potrà finalmente tornare a vivere la sua vita serenamente insieme alla sua famiglia.