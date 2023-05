Monza, due donne trovate morte in casa: le vittime erano sorelle

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, lunedì 29 maggio 2023 a Monza, dove due donne anziane sono state trovate morte all’interno dell’appartamento in cui vivevano insieme. Le vittime erano sorelle, è stato l’amministratore del condominio ad allarmare i soccorsi. L’uomo da un po’ di tempo non le incontrava e non riusciva a mettersi in contatto con loro ed è per questo che si è preoccupato e ha chiamato i Vigili del fuoco.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei pompieri sul luogo della vicenda a Monza. Giunti all’interno dell’abitazione l’amara scoperta, entrambe le donne erano senza vita in diverse stanze della casa e in stato avanzato di decomposizione. Per i dovuti rilievi del caso sul posto è intervenuta anche la Polizia e la Scientifica. Stando alle prime informazioni del caso la porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e non sono stati trovati segni di violenza sui cadaveri delle vittime.

L’avanzato stato di decomposizione lascia intuire che la morte è avvenuta già da un po’ di tempo. Sarà però l’autopsia a stabile a quando risalgono i decessi e cosa li abbia causati.

