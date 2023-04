Tragico incidente a Monza: bimbo di 11 anni investito e ucciso

Il drammatico incidente si è svolto nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 aprile 2023 a Monza, in via Buonarroti. A perdere tragicamente la vita è stato un bambino di soli 11 anni di origine cinese, abitava in zona. Intorno alle 16.30, probabilmente mentre tornava a casa dopo la scuola, è stato improvvisamente investito da una Mini Countryman. A guidare il veicolo una donna di 50 anni.

In seguito all’accaduto tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118, sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elisoccorso. Le condizioni del bambino sono apparse sin da subito disperate, l’impatto infatti è stato molto violento. La giovane vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo, i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i dovuti rilievi del caso, le indagini chiariranno con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Sul corpo della vittima verrà effettuato l’esame autoptico. Intanto, la donna che lo ha investito rischia l’accusa di omicidio stradale. La terribile notizia della morte del bimbo di soli 11 anni ha sconvolto l’intera città, vicina alla famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore.

