Bitonto, 50enne accoltellato davanti casa: fermato un uomo

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 28 aprile 2023 a Bitonto, comune della città di Bari. Intorno alle sei un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato brutalmente aggredito e ucciso con diversi colpi di arma da taglio. Fatali sono stati quelli che ha ricevuto al busto.

Con esattezza i fatti si sono svolti sull’uscio di casa della vittima, un appartamento situato a Bitonto vicino al centro storico, in via Bellini. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio. Sfortunatamente i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 50enne, al loro arrivo infatti l’uomo era già privo di vita.

Stando alle prime informazioni sul caso ci sarebbe già un sospettato, ad uccidere Antonio Monopoli infatti sarebbe stato un uomo che ha avuto una discussione molto animata con la vittima. I poliziotti sono riusciti a bloccare il presunto aggressore mentre stava provando a darsi alla fuga. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso, saranno le indagini a chiarire con precisione come si sia svolta la tragica vicenda.

