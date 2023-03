Monza, 25enne picchiato in strada senza motivo: i fatti

La brutale aggressione è avvenuta lo scorso sabato, 11 marzo 2023 a Monza, in via Valosa di Sopra. Senza un’apparente ragione un ragazzo di 25 anni è stato riempito di botte. Dopo aver parcheggiato la sua auto stava camminando a piedi quando è stato fermato da un ragazzo di circa 30 anni. Era di spalle quando il suo aggressore gli ha chiesto che ore fossero, non ha fatto nemmeno in tempo a girarsi che lui ha iniziato a colpirlo con violenza.

In quel momento la vittima ha pensato che il ragazzo volesse rubargli il telefono o dei soldi, ma lo ha solo picchiato con calci violenti. Lui ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, poco dopo il 30enne è salito a bordo di un’auto dove alla guida c’era ad attenderlo un’altra persona e sono scappati via. Da un po’ di tempo i residenti di quella zona denunciano episodi di violenza, specie nel weekend. Spesso si aggirano gruppi di ragazzi visibilmente alterati per l’uso di alcol e droga.

Il 25enne pensa che siano necessari maggiori controlli per evitare che altri episodi simili si ripetano. A detta sua bisognerebbe mettere delle telecamere e maggiori passaggi delle forze dell’ordine. La paura che ha provato per quella aggressione inaspettata e immotivata è stata tantissima, fortunatamente però non ha riportato gravi ferite.

LEGGI ANCHE -> Rivoli, bimbo di 9 mesi morso dal cane di famiglia: la mamma lo salva