Rivoli, bimbo di 9 mesi morso dal cane di famiglia: la mamma lo salva

Dramma nella mattinata di lunedì 13 marzo 2023 a Rivoli, comune della città di Torino, dove un bimbo di soli 9 mesi è stato portato d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il motivo? È stato aggredito dal cane di famiglia. L’animale di razza amstaff lo ha morso sul viso, molto probabilmente voleva solo giocare ma lo ha ferito gravemente.

Ad evitare conseguenze ancora più gravi è stata la madre della giovanissima vittima. La donna ha subito allontanato il cane dal figlio dopo essersi accorta di ciò che era successo tra le mura domestiche, un appartamento situato a Rivoli. Il bimbo di nove mesi è arrivato in ospedale con delle ferite su una guancia, immediatamente suturate dai chirurghi plastici. Con ogni probabilità i medici sono riusciti ad evitare delle permanenti conseguenze.

Sul luogo in cui si sono svolti i fatti oltre ai sanitari del 118 si sono recate anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso e capire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Carabinieri e poliziotti hanno segnalato l’animale al servizio veterinario dell’Asl Torino3. Il cane potrà rimanere insieme alla sua famiglia ma dovrà essere visitato in modo periodico da un comportamentista. Il bimbo dopo qualche giorno di ricovero guarirà nel giro di qualche settimana.

LEGGI ANCHE -> Palermo, tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: è caccia all’uomo