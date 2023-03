Palermo, tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: è caccia all’uomo

Sfiorata la tragedia a Palermo, una donna di 47 anni nella mattinata di ieri martedì 14 marzo 2023 ha rischiato di morire. Ad aggredirla con ferocia è stato l’ex marito. Separati dallo scorso Natale la vittima si era trasferita a casa di uno dei suoi figli, nello stesso palazzo in cui viveva con il marito, nella zona di Altarello.

Nella mattinata di ieri la donna è rientrata in casa per prendere alcune cose che servivano al nipote, era convinta che l’ex marito fosse già uscito per andare a lavoro. Mentre era lì si è seduta un attimo sul divano per fumare una sigaretta prima di tornare a casa del figlio, ma l’uomo era ancora in casa e l’ha aggredita alle spalle. Con un grosso coltello da cucina ha tentato di ucciderla, inizialmente glielo ha puntato al collo poi ha iniziato a colpirla in preda all’ira. La 47enne ha tentato in ogni modo di difendersi, parando i colpi anche col le mani. Le disperate urla della donna hanno allarmato il resto della famiglia e i vicina di casa, quando si sono precipitati nell’abitazione lei è scappata per sfuggire all’ex marito.

Il figlio e il cognato della vittima per qualche istante sono riusciti a bloccare l’uomo, subito dopo però si è dato alla fuga in sella ad uno scooter. Accompagnata dai figli la donna è arrivata all’ospedale Ingrassia di Palermo sotto shock e con profonde ferite da taglio, sono stati necessari oltre 80 punti di sutura. Alle forze dell’ordine ha confessato che è stato l’ex marito a cercare di ucciderla, fortunatamente è fuori pericolo ed è già tornata a casa. L’uomo al momento è ancora ricercato.

