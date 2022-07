La violenta vicenda si è svolta a Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta. Il seguito ad un litigio alquanto animato un anziano uomo di 70 anni ha sparato al suo vicino di casa. Allarmati dalle urla e dai colpi di arma da fuoco sono stati alcuni vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e dei Carabinieri sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione, in provincia di Caltanissetta. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato un 53enne ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi la vittima è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni del 53enne e quelle di alcuni testimoni, i Carabinieri hanno accertato che a sparare all’uomo è stato il suo vicino di casa dopo una lite. Il 70enne in seguito al suo insano gesto si era barricato in casa. Gli agenti non appena sono riusciti ad entrare nella sua abitazione lo hanno arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Caltanissetta.

