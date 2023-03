Galatina, neonata in crisi di astinenza da cocaina: è fuori pericolo

È successo a Galatina, comune della città di Lecce, dove una bambina appena nata con parto cesareo è andata in crisi di astinenza da cocaina. La neonata non smetteva di piangere e lo faceva in modo anomalo. I medici hanno quindi approfondito per capire cosa avesse e dagli accertamenti fatti a lei e alla madre è emersa la terribile verità.

Dall’ospedale di Galatina la piccola è stata trasferita d’urgenza all’Unita di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Fortunatamente ha superato la crisi ed è fuori pericolo. Inizialmente la madre ha negato di aver fatto uso di stupefacenti durante la gravidanza, ma è stata smentita dalle analisi che hanno accertato la presenza di cocaina non solo nel suo organismo ma anche in quella della bimba. Stando alle prime informazioni sul caso il padre della neonata non sapeva nulla, nemmeno che la moglie avesse fatto uso di droga.

La neonata, andata in astinenza da cocaina dopo la sua nascita, potrebbe essere tolta ai suoi naturali genitori, del caso se ne sta occupando il tribunale. Al momento non è ancora noto quali siano i provvedimenti che verranno adottati in seguito a ciò che è successo.

