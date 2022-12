I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Vimercate, in Brianza, dove un uomo di 33 anni si è scagliato con violenza contro la madre all’interno della loro abitazione. Il motivo? Intorno alle 5.30 del mattino la donna lo aveva svegliato perché doveva recarsi a lavoro, lui però ha reagito malissimo.

Su tutte le furie il 33enne ha pesantemente insultato e minacciato la madre, l’ha aggredita e ha rotto molti oggetti all’interno del loro appartamento. In preda alla paura la sorella, una ragazza di 26 anni, ha allarmato le forze dell’ordine per difendere la madre dall’inspiegata ira del fratello. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda qualche giorno fa a Vimercate. Alla vista degli agenti il ragazzo non si è affatto calmato, si è infatti scagliato anche contro i militari.

I Carabinieri dopo una colluttazione sono riusciti a bloccare il 33enne e lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo essere stato giudicato per direttissima l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni.

LEGGI ANCHE -> Gragnano, picchia la moglie e la figlia: 42enne finisce in carcere