Nettuno, 54enne picchia i genitori per i soldi della droga: arrestato

I fatti sono avvenuti lo scorso 3 giugno a Nettuno, comune della città di Roma, dove un uomo di 54 anni ha aggredito con violenza gli anziani genitori. Il motivo? Pretendeva da loro i soldi per comprare sostanze stupefacenti. Spaventati per le disperate urla che provenivano dal loro appartamento sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta lite in corso.

Giunti immediatamente sul posto i Carabinieri di Nettuno dopo aver sedato il violento litigio hanno trovato piante di marijuana all’interno dell’abitazione dell’uomo. Per questo motivo era finito agli arresti domiciliari in una casa vicina a quella dei suoi genitori. Dopo qualche giorno, stanco di subire i maltrattamenti da parte del figlio, l’anziano padre ha trovato il coraggio di recarsi dalle forze dell’ordine per denunciarlo. È emerso che il 54enne da tempo picchiava non solo i genitori ma anche altri familiari, spesso sotto l’effetto di alcol e droga con lo scopo di farsi dare i soldi per acquistare altra droga. Per molto tempo ha fatto vivere gli anziani genitori in preda all’ansia e al terrore. Il figlio violento è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori, lesioni aggravate, tentata estorsione e minacce aggravate.

LEGGI ANCHE -> Desenzano: 36enne tenta di strangolare l’anziana madre con un cuscino