Desenzano: 36enne tenta di strangolare l’anziana madre con un cuscino

I fatti si sono svolti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 a Rivoltella, una frazione di Desenzano Del Garda. Probabilmente in seguito all’ennesima lite un uomo di 36 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre, ha anche tentato di soffocarla con un cuscino. Sono state le disperate urla della vittima a spaventare i vicini di casa, questi in preda alla preoccupazione hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda, una frazione di Desenzano. Giunto sul posto hanno trovato l’anziana donna terrorizzata, il figlio invece si era chiuso in casa. Per molto tempo l’uomo ha opposto resistenza rifiutandosi di aprire la porta agli agenti, sul posto sono infatti intervenuti i Vigili del fuoco per sfondare la porta.

Non appena sono riusciti ad entrare i Carabinieri hanno immobilizzato e arrestato il figlio della vittima. Stando alle prima informazioni sul caso il 36enne non sembra essere accusato del reato di tentato omicidio, è infatti indagato per atti persecutori e lesioni aggravate ai danni della madre. A quanto pare questa non era la prima volta che aggrediva l’anziana donna, questo sembra essere stato il suo ennesimo raptus.

