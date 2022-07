Bucchianico, 15enne pubblica uccide il nonno e pubblica il video: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nella giornata di venerdì, 8 luglio 2022 a Bucchianico, in provincia di Chieti. Un ragazzo di soli 15 anni ha brutalmente ucciso il nonno 78enne tra le mura domestiche, in seguito al suo insano gesto ha anche pubblicato alcune scioccanti immagini riprese con il suo cellulare. In queste si vede lui che, dopo avergli fatto perdere i sensi a colpi di aspirapolvere e di sedia, salta sopra l’anziano uomo. Il ragazzino ha pubblicato le immagini sul suo stato di Whataspp.

In seguito all’accaduto le forze dell’ordine hanno sequestrato il telefono del presunto killer. Le immagini e i video al suo interno rappresentano infatti un elemento indiziario nei suoi confronti. I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda e per accertare che sia stato il 15enne ad uccidere il nonno all’interno del loro appartamento situato a Bucchianico.

Stando alle prime informazioni sul caso il ragazzino avrebbe perso la testa a causa di un’accesa lite scoppiata con il nonno in casa. Il 15enne, affetto da problemi psichici, era stato affidato ai nonni. A quanto pare la nonna lo aveva rimproverato perché trascorreva troppo tempo davanti al cellulare, quando è andato su tutte le furie il nonno sarebbe intervenuto per difendere la moglie, un gesto che gli è costato la vita.

A causa delle gravissime lesioni e delle fratture il 78enne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara. I medici non hanno potuto fare niente per salvargli la vita, è morto nel reparto di Rianimazione. Il 15enne è stato invece portato nell’ospedale di Chieti, dove è piantonato dalle forze dell’ordine, è indagato per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela.

