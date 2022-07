Palma Campania, giostra si sgancia al luna park: decine di feriti

Sfiorata la tragedia nella serata di ieri a Palma Campania, comune della città di Napoli, dove diverse persone sono rimaste ferite al luna park. Improvvisamente un giostra con i seggiolini volanti si è staccata dal suolo abbattendosi di lato, staccandosi ha colpito un autoscontro dove c’erano molte persone. Una decina persone sono rimaste ferite, non solo quelle che stavano facendo il giro sulla giostra ma anche alcune persone che si trovavano lì vicino. Tra queste anche una bambina di dodici anni.

I feriti fortunatamente hanno riportato solo qualche contusione, la maggior parte di loro sono stati medicati sul posto, a Palma Campania, dalle ambulanze accorse sul luogo in cui si è svolta la vicenda. La 12enne è stata invece trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova in osservazione. Altri feriti sono ancora in osservazione negli ospedali di Nola, Nocera Inferiore e Sarno.

Il gestore della giostra è stato iscritto dalla Procura nel registro degli indagati, con l’ipotesi di lesioni colpose. Sul posto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e della Polizia, gli agenti indagano per chiarire come si sia svolta con esattezza la vicenda, questa si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia.

Sono stati attimi di vera paura per coloro che hanno assistito all’accaduto. Un uomo presente quando la giostra si è staccata dal suolo ha fatto sapere che è stata davvero spaventosa la vicenda, lui stesso ha soccorso alcuni bambini, in quel momento suo figlio si trovava sul gonfiabile.

