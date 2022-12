Gragnano, picchia la moglie e la figlia: 42enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta nella notte di lunedì 5 dicembre 2022 a Gragnano, comune della città di Napoli. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 42 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. Ad allarmare le forze dell’ordine è stato un passante dopo aver sentito le disperate urla provenire dall’abitazione della coppia.

In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui si è svolta l’aggressione, a Gragnano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato fuori dall’appartamento una donna con ferite sul collo e un uomo in evidente stato di agitazione, vedendoli i due sono subito rientrati in casa. I militari vedendo la scena li hanno seguiti, all’interno dell’abitazione c’erano i tre figli della coppia in lacrime per aver visto il padre che picchiava la madre.

Il 42enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato nel carcere di Poggioreale, durante l’arresto ha provato a fuggire spintonando gli agenti. La moglie ha rifiutato di farsi medicare, ai Carabinieri ha però confessato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. Da mesi subita infatti le condotte violente del marito, anche la figlia più grande della coppia subiva le violenze del padre.

