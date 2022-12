San Stino di Livenza, donna uccisa a bottigliate da marito: arrestato

La drammatica vicenda si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, martedì 6 dicembre 2022 a San Stino di Livenza, comune della città di Venezia. Una donna di 60 anni, Cinzia Luison, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Ad ucciderla è stato il marito 65enne, Giuseppe Pitteri, probabilmente in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche l’ha più volte colpita con una bottiglia.

Ad allarmare le forze dell’ordine in seguito al tragico episodio avvenuto ieri a San Stino di Livenza è stato proprio il marito. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo del femminicidio. A trovare il corpo senza vita della donna in una pozza del suo sangue è stata una delle figlie, una ragazza di 22 anni. In preda alla disperazione è subito uscita di casa per chiedere aiuto ma per la madre non c’era più nulla da fare, era già morta all’arrivo dei soccorritori del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda. Portato in caserma il 65enne ha confessato di aver ucciso la moglie con una bottiglia. L’uomo è stato arrestato ed è accusato di omicidio aggravato.

