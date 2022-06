Roma, uccide la moglie con un colpo di pistola: arrestato 76enne

Dramma nella serata di domenica, 19 giugno 2022 a Roma, all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un palazzo in via Pietro Mascagni. Un uomo di 76 anni, Pietro Bergantini, per ragioni ancora sconosciute ha sparato alla moglie. La vittima è Caterina D’Andrea, aveva 72 anni. In un primo momento lui non ha fatto nulla, è rimasto in casa con il cadavere della donna, dopo circa 24 ore si è recato dal suo avvocato e ha confessato il delitto.

I due domenica avevano trascorso la giornata al mare, quando però sono tornati a casa lui l’ha uccisa con un colpo di pistola, l’arma era legalmente detenuta. Stando a quanto detto dai vicini di casa della coppia e da alcuni familiari i due andavano d’accordo, nessuno poteva mai immaginare che l’uomo si sarebbe reso protagonista di un simile ed insano gesto. Il fratello della vittima ha raccontato che si sentivano al telefono ogni mattina, ieri però non è riuscito a parlare con la 72enne. Al telefono ha risposto il cognato dicendo che la moglie non stava molto bene, la donna però era già morta.

In seguito alla confessione del 76enne immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolto l’omicidio domenica sera a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato la vittima su un divano letto con addosso il pigiama. Le cause del decesso sono chiare, l’esame autoptico chiarirà anche l’ora esatta in cui è morta. Dopo aver confessato, il marito della 72enne è stato subito arrestato con l’accusa di omicidio.

