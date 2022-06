Roma: ragazzo di 20 anni trovato morto in strada con una ferita alla testa

La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno 2022 a Roma, nella zona di Finocchio. Un ragazzo di soli 20 anni è stato trovato senza vita in strada, non lontano dall’abitazione in cui viveva con i suoi genitori. In seguito alle svariate segnalazioni da parte dei residenti allarmati dopo aver sentito uno sparo, tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul posto.

Giunti sul luogo in cui sono avvenuti i fatti stamattina a Roma, i Carabinieri hanno trovato il corpo senza vita del giovane ragazzo. Il 20enne era disteso a terra sotto un porticato, con una ferita alla testa. La pistola utilizzata è stata trovata vicino al corpo della vittima. Sul posto tanta è stata la tensione tra i parenti del ragazzo e gli investigatori accorsi sul posto per i dovuti rilievi del caso. Di certo non è stato semplice per i familiari dover fare i conti con una simile tragedia.

I carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda nella mattinata di oggi. Al momento non è stata esclusa nessuna ipotesi, il ragazzo potrebbe essere stato aggredito all’improvviso ma potrebbe anche essersi tolto la vita volontariamente.

