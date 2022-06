Castellammare di Stabia, minaccia ancora l’ex: 41enne finisce in carcere

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Castellammare di Stabia, comune della città di Napoli. Un uomo di 41 anni che da tempo fa abuso di sostanze stupefacenti ha minacciato per l’ennesima volta l’ex. Da tempo l’uomo minacciava di morte la vittima, avanzava continue richieste di denaro e in molte occasioni l’ha anche aggredita fisicamente, anche alla presenza dei figli minorenni.

Più volte le forze dell’ordine erano intervenute in casa loro a Castellammare di Stabia per mettere fine a violenti litigi e aggressioni. Nonostante fossero separati legalmente i due continuavano a vivere insieme. L’ultimo episodio di violenza domestica era avvenuto lo scorso 27 aprile 2022, in seguito ad una furiosa lite il 41enne aveva più volte colpito l’ex con una stampella. Le aveva poi gettato addosso acqua e candeggina. Nei confronti dell’uomo era quindi stata applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Era stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione tentata.

Fregandosene del divieto di avvicinamento lo scorso 10 giugno l’uomo si è recato a casa dell’ex e ha tentato di entrare all’interno dell’abitazione. Ha poi minacciato di morte la donna. In seguito all’ennesimo episodio di violenza nei confronti del 41enne è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare e gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere. L’uomo si trova ora nel carcere Poggioreale di Napoli.

