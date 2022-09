I fatti si sono svolti a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove un’anziana donna di 80 anni ha vissuto momenti di grande paura all’interno della sua abitazione. Di notte mentre dormiva un ladro è entrano in casa sua. Non solo l’ha rapinata portandole via una somma di denaro pari a 150 euro ma l’ha anche aggredita.

La vittima però non ha perso la lucidità e nonostante l’immensa paura provata ha reagito, prima che lui riuscisse a darsi alla fuga ha infatti ferito il ladro sul volto. In seguito all’aggressione e alla rapina l’anziana donna si è subito recata dai suoi vicini di casa per chiedere aiuto, insieme hanno allarmato le forze dell’ordine. Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Termini Imerese.

Dalle indagini è emerso che il ladro conosceva la famiglia della vittima, conosceva anche l’abitazione e dunque sapeva come muoversi. È entrato in casa da un balcone mentre l’anziana dormiva. Il sopralluogo degli agenti e la chiara descrizione fornita dall’80enne hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare e arrestare l’uomo. Il ladro è un uomo di 50 anni, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il denaro che aveva rubato è stato restituito alla vittima.

