Mattia Caruso ucciso a coltellate: la fidanzata confessa l’omicidio

I fatti risalgono a qualche giorno fa, precisamente nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022 a Padova, dove Mattia Caruso è stato ucciso a coltellate. Quella sera il giovane 30enne si trovava insieme alla fidanzata Valentina Boscaro. In un primo momento la ragazza aveva fornito la sua versione dei fatti che però non ha convito gli agenti.

La vittima è stata ritrovata all’interno della sua auto in una pozza di sangue in via Colli Euganei, con una profonda ferita da taglio sul petto, vicino al cuore. Una violenta coltellata che non gli ha lanciato scampo, era già morto quando è stato ritrovato. La fidanzata, una donna di 31 anni, agli investigatori aveva raccontato che mentre erano nel parcheggio di un locale Mattia si era allontanato per parlare con un conoscente. A detta sua aveva poi visto un uomo mascherato che si allontanava in fretta. Parole poco convincenti, soprattutto perché nel parcheggio non sono state rinvenute tracce di sangue.

A pochi giorni dall’omicidio la 31enne interrogata dal magistrato non è riuscita più a mentire. Ha infatti avuto un crollo e ha confessato di essere stata lei ad accoltellare il fidanzato. La donna ha anche raccontato che tra loro era scoppiata una furiosa lite, ma il movente dell’omicidio non è ancora noto. Probabilmente la fidanzata di Mattia Caruso ha perso la testa mentre litigavano e lo ha aggredito a morte. Valentina Boscaro è stata arrestata oggi e condotta in carcere, è accusata di omicidio volontario.

