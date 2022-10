I fatti si sono svolti ad Ardea, comune della città di Roma. In seguito ad una lite furiosa scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 40 si è scagliato con violenza contro la compagna. L’ha picchiata davanti ai loro figli, minorenni, era completamente ubriaco. In preda alla paura la vittima è sfuggita all’ira del compagno e si è rifugiata insieme ai figli dai loro vicini di casa.

Dal 2012 l’uomo era agli arresti domiciliari per scontare una serie di reati commessi in passato. Ubriaco e su tutte le furie ha però violato la misura cautelare e si è recato davanti casa dei vicini con l’intenzione di continuare l’animata lite con la compagna. Nessuno naturalmente lo ha fatto entrare, lui fuori di sé ha dato fuoco alla porta di ingresso dei vicini. Ha poi minacciato di dar fuoco anche ai suoi familiari se non fossero tornati subito a casa.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta la vicenda ad Ardea. Giunti sul posto i Carabinieri hanno bloccato il 40enne ed evitato che la situazione degenerasse maggiormente, si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di evasione e danneggiamento ed è stato portato in carcere.

