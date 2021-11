Ivo Rabanser torna a casa dopo 25 anni e accoltella il fratello: i fatti

La violenta aggressione si è svolta nella serata di sabato 30 ottobre 2021 a Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano, dove il 42enne Ivo Rabanser ha ferito gravemente il fratello Martin Rabanser. L’uomo non tornava nella vecchia casa di famiglia da ben 25 anni, si è presentato con una tuta mimetica e molti coltelli. Ha aggredito il fratello mentre stava dormendo, lui non lo aveva nemmeno riconosciuto.

La vittima è stata subito trasportato in ospedale in gravi condizioni, dove è ancora ricoverato, per fortuna però non è in pericolo di vita. Al momento non è certo il motivo che abbia spinto il 42enne a recarsi a casa del fratello per aggredirlo, secondo gli inquirenti si tratta però di un gesto premeditato. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti di Ivo Rabanser, l’uomo era di nuovo sparito lo scorso aprile dal luogo in cui lavorava senza dare alcun tipo di spiegazione. Già nel 1997 era scomparso dalla casa di famiglia facendo perdere le sue tracce, i familiari lo avevano cercato a lungo senza mai ritrovarlo. Già da ragazzo, quando era ancora minorenne, era più volte sparito. All’età di 18 anni aveva interrotto ogni rapporto con la sua famiglia.

Ivo Rabanser dopo essere andato via di casa aveva vissuto per anni nel Milanese. Nell’ultimo anno e mezzo si era però trasferito a Verona. Dopo essere scomparso per l’ennesima volta si è recato all’improvviso in Alto Adige dove ha aggredito il fratello, quando è entrato in caso lui non lo aveva nemmeno riconosciuto. Martin ha avuto solo il tempo di chiedergli chi fosse, lui ha risposto ‘Sono tuo fratello’, dopodiché senza dargli alcuna spiegazione lo ha accoltellato.

