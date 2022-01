Chioggia, madre e figlia trovate morte in casa: la Polizia indaga

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio 2021 a Chioggia, comune della città di Venezia. Due donne sono state trovate senza vita all’interno dell’appartamento in cui vivevano insieme, erano madre e figlia. Le vittime sono Nadia Vianello, un’anziana signora di 89 anni, e Barbara Voltolina di 50 anni. Ad allarmare le forze dell’ordine ieri sono stati alcuni loro vicini di casa, si sono preoccupati perché da qualche giorno non le vedevano né sentivano.

In seguito alla segnalazione sul posto si è recata la Polizia insieme ai Vigili del fuoco. Non appena hanno forzato la porta per entrare all’interno dell’appartamento si sono trovati davanti ad un’amara sorpresa, sia la madre che la figlia erano morte. All’interno dell’appartamento non sono stati trovati segni di violenza o di intrusioni esterne, sembra che le due vittime siano morte per cause naturali.

Stando alle prime ipotesi sul caso la figlia potrebbe essere morta a causa di un malore o di un incidente domestico. La madre sarebbe poi morta poiché non era autonoma, è infatti rimasta a letto senza nessuna assistenza e senza poter chiedere aiuto. Gli agenti indagano per cercare di chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda a Chioggia, sarà poi l’esito dell’autopsia a stabilire la causa dei loro decessi.

