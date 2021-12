Sesto San Giovanni, 71enne muore per una caduta: la figlia si è tolta la vita

È successo a Sesto San Giovanni, due donne sono state trovate morte all’interno del loro appartamento. Si tratta di madre e figlia, avevano 71 e 48 anni. Entrambe sono state trovate senza vita nella giornata di lunedì 27 dicembre 2021 dai carabinieri. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni conoscenti preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con loro telefonicamente.

Giunti sul posto gli agenti dopo aver forzato la porta sono entrati all’interno dell’appartamento e hanno trovato le due senza vita. A quanto pare la 71enne da tempo aveva problemi di salute, non riusciva nemmeno a camminare bene. Al momento non è nota la causa del suo decesso, sembra che sia stata una brusca caduta a farle perdere la vita ma sarà l’esame autoptico a fare chiarezza in merito alla sua morte. Stando alle prime informazioni del caso la 48enne si è invece tolta la vita a causa del doloro provato per la perdita della madre.

La figlia dell’anziana donna ha vegliato sul suo cadavere per circa dieci giorni, dopodiché a causa della solitudine si è suicidata. La 48enne si è impiccata alla maniglia della porta della cucina, accanto ai loro corpi senza vita anche quelli dei loro cani. La donna ha lasciato un diario dove ha indicato le sue ultime volontà e ciò che ha provato negli ultimi giorni della sua vita, subito dopo che la madre è morta.

