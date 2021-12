La tragica vicenda si è svolta nella mattina di ieri, martedì 28 dicembre 2021 a Monserrato, in provincia di Cagliari, l’imprenditore 79enne Antonio Pisu è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Ad ucciderlo il suo inquilino Luigi Piras di 76 anni. Per otto anni non ha pagato l’affitto, dopo moltissime discussioni era arrivato lo sfratto, ieri il proprietario di casa si era recato per l’ennesima volta da lui per chiedergli quando avrebbe sgomberato l’appartamento.

Tra i due è scoppiata l’ennesima lite al culmine della quale il 76enne lo ha ucciso a colpi di pistola. Lo ha colpito al petto, un colpo che non gli ha lasciato scampo. La vittima per rimpossessarsi della sua abitazione dal momento che il suo inquilino non pagava da anni l’affitto aveva deciso di procedere per vie legali. Intanto i due continuavano a litigare, abitavano nello stesso stabile. In preda alla preoccupazione dopo aver sentito gli spari i parenti del 79enne hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

Il figlio della vittima si è precipitato a casa dell’uomo e lo ha trovato disteso a terra in una pozza del suo sangue, il suo assassino era ancora lì con l’arma in mano. Il figlio del 76enne ha tentato di fermarlo, nella colluttazione sono partiti altri due colpi di pistola. Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, gli agenti hanno bloccato il 79enne e lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio. Oltre alla Polizia sul luogo dell’omicidio anche la Polizia Scientifica, il pm e il magistrato per i dovuti rilievi del caso. Sul cadavere della vittima verrà effettuato l’esame autoptico per stabilire con certezza la causa del decesso.

