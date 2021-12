Bari, 45enne accoltellata dall’ex marito: l’uomo è ancora in fuga

La brutale aggressione si è svolta a Bari, dove una donna di 45 anni è stata accoltellata dall’ex marito. Nei giorni scorsi la vittima si era trasferita a casa di un conoscente per non stare più nella stessa casa con il marito, lui però non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio.

Dopo averla raggiunta nella sua momentanea abitazione i due hanno iniziato a litigare in maniera alquanto animata, in preda alla rabbia l’uomo si è scagliato con violenza contro la donna colpendola con diverse coltellate all’addome, alle braccia e al torace. Tempestivo è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo dell’aggressione. La donna è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale San Paolo di Bari. Giunta in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita. La vittima è ancora ricoverata e fortunatamente sembra essere fuori pericolo. La vicenda si sarebbe potuta però trasformare in una vera e propria tragedia se non fosse stata trasportata subito in ospedale.

Sul luogo della vicenda anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso e per chiarire con esattezza come si sono svolti i fatti. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per rintracciare l’uomo che ha aggredito quasi a morte l’ex moglie, ma al momento è ancora in fuga.