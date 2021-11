Gabby Petito trovata morta: il fidanzato della blogger si è suicidato

Gabby Petito e il fidanzato Brian Laundrie ad agosto stavano facendo un viaggio insieme per l’America ma improvvisamente le loro famiglie non riuscirono più a mettersi in contatto con loro. Dopo un po’ di tempo lui è tornato a casa, senza la fidanzata. Alla famiglia della giovane blogger 22enne aveva detto che si era allontanata di sua spontanea volontà. I genitori denunciarono la sua scomparsa e il 23enne fece perdere le sue tracce.

Lo scorso 19 settembre in un parco del Wyoming è stato ritrovato il corpo senza vita di Gabby Petito. In seguito agli accertamenti è emerso che la sua morte è stata molto violenta, l’hanno strangolata. Altri dettagli hanno subito fatto pensare che il fidanzato fosse coinvolto nel suo omicidio. Durante il loro viaggio sono stati fermati dalle forze dell’ordine perché stavano litigando in molto alquanto violento. C’è anche un video che li ritrae durante il litigio.

A metà settembre Brian Laundrie aveva detto alla sua famiglia che sarebbe andato a fare un’escursione nella riserva, da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie. Il corpo senza vita del giovane ragazzo è stato poi ritrovato in Florida, in una riserva naturale a North Port, lo scorso mese. Quando è stato ritrovato il cadavere era già in avanzato stato di decomposizione e quindi poco riconoscibili, si era però pensato subito che potesse essere lui. In seguito al confronto tra le impronte dentali nei giorni scorsi è stato confermato che quel cadavere è del 23enne. Stando alle prime informazioni sembra che Brian Laundrie si sia suicidato con un colpo di pistola alla testa.

LEGGI ANCHE -> Super Green Pass: oggi il nuovo Decreto del Consiglio dei Ministri