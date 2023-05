Verona, donna mummificata in casa: il figlio riscuoteva la sua pensione

Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 25 maggio 2023, all’interno di un’abitazione situata a Verona nel quartiere di Borgo Milano. Il corpo di un’anziana donna è stato trovato in avanzano stato di decomposizione nel suo appartamento, era mummificato. Aveva più di 80 anni quando è deceduta, al momento non è nota la causa della morte ma questa potrebbe essere avvenuta cinque anni fa o forse anche di più.

Al momento non sono molte le informazioni trapelate sulla vicenda. È però emerso che a trovare il cadavere dell’anziana donna sono stati i Vigili del fuoco e la Polizia locale ieri pomeriggio a Verona. Da quando la vittima è morta il figlio di 60 anni ha continuato a riscuotere regolarmente la sua pensione, probabilmente è per questo motivo che non ha mai reso nota la sua morte.

Stando alle prime informazioni del caso gli inquirenti indagano e sono alla ricerca dell’uomo, che al momento risulta irreperibile. Non appena riusciranno a rintracciarlo dovrà fornire chiarimenti in merito alla morte della madre e a ciò che è successo in questi anni. Sul luogo della vicenda anche i medici legali per chiarire con esattezza la causa del decesso dell’80enne.

